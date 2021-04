Averea lui Vasilică Ceterașu. Instrumentistul are o colecție impresionantă de mașini de lux

Vasilică Ceteraşu, cunoscutul violonist, a dobândit, cu soția lui, o avere de invidiat din cântat. Devenit unul dintre cei mai căutați instrumentiști la evenimente din ţară şi din străinătate, acesta are şi onorarii pe măsură aşa că a reușit să-şi construiască o vilă impresionantă, dar marea lui pasiune sunt mașinile, iar la acest capitol, Ceteraşu nu s-a jucat.

Cântărețul și-a satisfăcut toate mofturile, iar acum se bucură de o colecție impresionanta.

Vasilică Ceteraşu este unul dintre cei mai cunoscuți dintre instrumentiști de la noi. Tânăr, haios şi cu charismă, face spectacol cu vioara pe oriunde merge. Împreuna cu șotia sa, Amalia, a strâns o avere de invidiat din spectacole, petreceri private, aşa că isi permit vacante de lux.

Pe principiul aşa părinţi, aşa fiu, nu vă gândiți că cei care i-au dat viață lui Ceteraşu sunt mai prejos decât el. Părinții instrumentistului au o casă spectaculoasă și imaginile din vila impresionantă au fost prezentate și la Showblitz.

Mașinile, marea pasiune a lui Vasilică Ceterașu

Marea pasiune a lui Vasilică Ceteraşu par să fie, totuşi mașinile. Are o colecție de mașini scumpe în curte.

"Am avut scandal cu toată familia de ce am dat atâția bani pe mașini. Deja am ajuns să cântăm pentru mașini. Acum trebuie să-mi cumpăr eu când sunt mare", povestește zâmbind Vasilică Ceterașu.

