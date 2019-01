Veste cruntă pentru Ed Sheeran la început de an. Un judecător și-a anunțat decizia VIDEO

Un judecător american a respins cererea cântărețului britanic Ed Sheeran ca un proces în care era acuzat de plagiat să fie închis. În decizia dată joi, judecătorul Louis Stanton susține că verdictul ar trebui să fie dat de un juriu.

Judecătorul susține că a găsit similitudini subtanțiale între melodia lui Marvin Gaye - Let's Get It On și hit-ul lui Sheeran - Thinking Out Loud.

Sheeran a negat că ar fi plagiat din melodia clasică a lui Marvin Gaye din 1973.

