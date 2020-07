Smiley, mesaj emoționant de ziua lui. Câți ani a împlinit artistul și ce i-a transmis Gina Pistol

"Azi implinesc 37 de ani. Sunt bucuros pentru ca sunt sanatos si sunt inconjurat de oameni care ma iubesc. Ceea ce va doresc si voua! Va multumesc pentru gandurile bune!", a scris Smiley pe Facebook. Postarea a strâns peste 52.000 de aprecieri și 15.000 de comentarii. În plus, mesajul lui Smiley a fost distribuit de 173 de ori.

Ce i-a transmis Gina Pistol lui Smiley de ziua lui

Și iubita sa, Gina Pistol, i-a transmis, de data aceasta prin intermediul Instagramului, un mesaj lui Smiley de ziua sa. "Îmi ești tot", a scris Gina Pistol. Și postarea Ginei a adunat un număr impresionant de aprecieri: peste 82.000 și cel puțin 861 de comentarii, semn că avem de-a face cu unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz.

Cine este Smiley

Andrei Tiberiu Maria, cunoscut sub numele de scenă Smiley, este un cântăreț, compozitor, producător, prezentator și actor român, fost membru al trupei Simplu. Artistul a început și o carieră solo, iar în 2008 și-a lansat primul album: „În lipsa mea”.

De-a lungul timpului, Smiley a ajuns în atenția publicului, atât ca solist al trupei Simplu, dar și ca artist solo. Albumul său de debut („În lipsa mea”) a fost premiat cu un disc de aur și a primit distincția ''Best album'' la Romanian Music Awards, potrivit portalului de știri Ager Pres.

Alături de Simplu, Smiley a lansat cinci albume, toate premiate cu discuri de aur: Oare știi (2002), Zece (2004), RMX Simplu (2006), Simplu Best Of (2006), Oficial îmi merge bine (2006). În 2008, Smiley și Simplu au câștigat premiul „Best show” pentru „Istoria Dansului”. Tot în același an, Smiley și-a lansat primul său album solo, În lipsa mea.

Primul single de pe album, „În lipsa mea”, a fost declarat „Best song” și i-a adus acestuia premiul de „Best solo artist”. În 2010 a lansat cel de-al doilea album din carieră, Plec pe Marte, pentru care a primit distincția „Best Pop Dance Album”.

În 2011, Smiley a lansat „Dream Girl”, cântecul care pentru 6 săptămâni consecutive a ocupat primul loc în clasamentele muzicale. Tot în 2011, la Romanian Music Awards, Smiley a fost desemnat „Best Male” și „Best Pop” artist.

În 2012, artistul a lansat discul single „Dead Man Walking”, care l-a transformat pe acesta în cel mai difuzat cântăreț la radio și televiziune, conform datelor furnizate de site-ul Mediaforest.ro. De asemenea, a lansat și „Cai verzi pe pereți”, împreună cu Alex Velea și Don Baxter.

Videoclipul piesei „Dead man walking” a fost o premieră mondială, Smiley devenind primul artist care folosește într-un clip elemente de realitate augmentată. Evenimentul de lansare a fost special și a avut loc în luna mai 2012 într-o sală de cinema, în prezența a peste 300 de persoane.

În iunie 2012, Smiley a câștigat premiile pentru „Best Producer” și „Best Website” la gala Romanian Music Awards de la Craiova.

În 2013, Smiley a câștigat premiul ”MTV Europe Music Award for Best Romanian Act”, potrivit Wikipedia.org.