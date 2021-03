Ștefania Costache (Lolrelai), violată de stomatolog, după ce a fost drogată cu ”drogul violului”, într-o clinică din București: ”Totul a fost înregistrat!”

“Luna asta se împlinește un an de zile de când am depus o plângere la poliție împotriva unui domn doctor stomatolog, care, în urma prezentării mele, pentru un air flow, nu pot spune cu certitudine ce substanță mi-a administrat, pentru că, deși s-a împlinit un an, nu am primit rezultatele de la INML încă, și, în urma administrării substanței, m-a dus la dânsul acasă vreme de vreo patru ore.

Nu am nici cea mai mică amintire din acea seară, în afară de ce mi-a povestit fosta mea colegă de apartament și câteva flashuri din cabinet și un singur flash din spatele cabinetului, nu știu nimic.

Cu toate astea, m-am ales cu un dosar, care are 98 de pagini mai exact… dosar care m-a ajutat, măcar din punctul ăsta de vedere… să îmi pun cât de cât cap la cap întâmplările.

Sunt camere video care au surprins momentul în care intram cu dânsul în scara lui de bloc, în care eram total confuză, dezechilibrată și dezorientată, după cum scriu anchetatorii.

De ce fac acest video? Pentru că mi-aș dori să știu de ce într-un an de zile nu s-a întâmplat nimic și nu știu nimic. Doi la mână, pentru că dânsul încă profesează și asta mă face să cred că orice altă femeie e în pericol să pățească același lucru.

Totul s-a petrecut la o clinică mare, din Capitală

Pot spune că s-a petrecut la o clinică mare, cunoscută, din Capitală, nu la un cabinet de la colțul blocului.

Am fost praf câteva zile, în care plângeam fără să știu de ce plâng, am făcut două ședințe de hipnoterapie, pentru a afla dacă în subconștientul meu există informații despre ceea ce s-a întâmplat, dar nimic. (…)”, a declarat Lolrelai în video-ul postat de curând pe contul ei de YouTube.

”În ianuarie 2020, mi-a scris domnul doctor pe Instagram, în vederea unui barter, sau cel puțin asta înțelegeam eu, eu am niște probleme cu dantura, sunt destul de vizibile dar nu pot fi rezolvate din cauza unor motive financiare, costă destul de mult, și am văzut oportunitatea de a le rezolva în momentul în care el mi-a scris și mi-a propus să vedem ce se poate face.

”Această substanță acoperă presupusa substanță pe care mi-a administrat-o, așa-numitul drog al violului”

“Mi-a dat, din punctul meu de vedere, cam multă lidocaină. Am înțeles, ulterior, de la doamnele de la INML că această substanță acoperă presupusa substanță pe care mi-a administrat-o, așa-numitul drog al violului. Ulterior, mi-a aplicat un gel care avea un gust de oțet și care, mi-a spus, să îl țin în gură fără să clătesc două minute și pe care mi-a spus să îl înghit. (…) El insista să îl înghit. (…) De acolo, lucrurile devin neclare, îmi amintesc când m-am ridicat de pe scaun că eram extrem de amețită, m-am sprijinit de biroul de lângă. (…) Am zis că nu e ok, că nu mai pot să focusez imaginea, m-am speriat. Am ieșit din cabinet, nu știu mai departe. (…) Se pare că dânsul m-a suit în mașina dumnealui, m-a dus la el acasă, de la ora 7 seara până pe la 1 noaptea, m-a dus tot el înapoi”, a mai povestit fosta concurentă de la “iUmor”.

“Am depus plângerea, am stat opt ore… S-a pierdut foarte mult timp, această substanță, dacă este cea bănuită de mine, cât și de cei de la INML, iese din sânge în maximum 24 de ore… Am ajuns la INML la 12 noaptea, dacă substanța a fost administrată cu o zi înainte, la ora 18:00, există posibilitatea să nu fie găsită”, a mai mărturisit Ștefania Costache.

Femeia a făcut publică toată poveste în speranță că vlogul va fi văzut de cât mai multe femei, iar cele s-au tratat la același stomatolog și au pățit același lucru o vor contacta și, astfel, împreună, vor reuși să își facă dreptate în instanță.

