Ultima discuție pe care a purtat-o Stephan Pelger, în seara în care a murit: ”Dacă știam, îl țineam aici mai mult”

Stephan Pelger a petrecut, cu foarte puțin timp înainte să moară, câteva ore la un cunoscut restaurant din București. Patronul localului a dezvăluit discuția purtată cu designerul.

Sursa foto: Facebook | Pelger Stephan

”Ne-am împrietenit, eu fiind brașovean, având persoane cunoscute împreună. Chiar aseară am stat împreună la masă și am băut un pahar de vin. Era puțin abătut, supărat, dar la plecare a fost zâmbitor. Am discutat de niște lucruri normale.

Mi-a spus că se va întoarce astăzi cu două prietene, mi-a spus că are un eveniment privat. Din păcate, nu s-a mai întors. Poate că am fost ultimul om care l-a văzut în viață. Nu mă așteptam. Dacă știam, îl țineam aici mai mult.”, a declarat patronul restaurantului unde a fost Stephan Pelger ultima dată, potrivit SpyNews.

Potrivit jurnaliștilor de la Gândul, designerul român a mers, miercuri seara, la un restaurant din București, unde a stat pe terasă și a băut, singur. Aceștia au publicat imagini cu Stephan Pelger, vizibil supărat, așa cum povestesc și martorii că l-au văzut.

Potrivit sursei citate, Stephan Pelger a băut mai multe pahare cu vin, nu a vorbit decât cu ospătarul și cu patronul restaurantului și a stat singur la masă.

”Stephan Pelger a fost la Restaurantul The Dream aseară. A băut vin, vreo 12 pahare, și a stat singur la masă. A rămas în restaurant până la ora 23:40, singur la masă. Era foarte supărat, a vorbit doar cu ospătarul și cu patronul restaurantului, cu nimeni altcineva.

Patronul nici măcar nu i-a luat bani pentru vinul consumat, a văzut că era foarte, foarte supărat, motivul fiind acela că îi murise o rudă din Germania”, au declarat sursele contactate de Gândul, în exclusivitate.