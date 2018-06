Cântareața de muzică populară Nicoleta Cojocaru a fost jefuită. E uluitor cine este suspectul principal

Cantareata Nicoleta Cojocaru a fost jefuita.

Suspectul principal in acest caz ar fi chiar sotul ei, informeaza monitorulsv.ro.

Bărbatul e banuit ca i-a furat masina personala, care ar valora 10.000 de euro.

In plus, pe langa autoturism, cantareata de muzica populara Nicoleta Cojocaru mai are pagube. I-au disparut din casa bani, bijuterii si scule muzicale. Prejudiciul acesta se ridica la suma de 18.000 de euro. Cantareata locuieste intr-o casa din comuna Scheia, alaturi de fiul ei. Jaful a avut loc miercuri dupa masa.

Cântăreața a anunțat poliția și susține că mai mulți martori l-ar fi văzut în zonă pe soțul ei.