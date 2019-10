De-a lungul carierei, Denisa Răducu a strâns o avere impresionantă. Artista a murit la vârsta de 27 de ani, după un cancer de ficat. Artista nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire și s-a stins din viață pe 23 iulie 2017.

“Apartamentul și mașina pe care le-a avut fata mea, Denisa, sunt ale fetei cele mari, ale surorii mari, ale Adelinei. Deci nu s-au închiriat, au rămas, sunt tot în sânul familiei. Alte discuții referitoare la treaba asta nu au fost. Nu ne facem probleme de genul asta, pentru că, în final, nu că am fi niște oameni sau o familie pe care să o dea banii afară din casă, dar sincer ce am putea să facem noi dacă am închiria apartamentul cu câteva sute de lei?

Să plătim și taxe și impozite, pentru că orice venit e impozabil în ziua de azi. Și pentru ce?! Să mă trezesc mâine-poimâine cu pereții găuriți? Pentru că sunt fel de fel de oameni și fiecare e în felul lui.Este așa cum și l-a lăsat Denisa, așa cum a dorit ea să și-l mobileze, așa cum a dorit ea să arate, deci nu s-a mișcat nimic, nimic, nimic de la locul lui. Tot ce avea ea, totul e la punct, fix cum și le-a lăsat ea. Lucruri de-ale ei, mobilă, tablouri, lucrurile pe care le avea și pe care și le-a cumpărat, felul în care și le-a aranjat, totul e la fel”, a spus tatăl cântăreței la un post de televiziune.