Cum a ajuns Ilie Năstase să aibă o relație cu Diana Ross: A rămas gravidă cu mine!

Despre Ilie Năstase s-a spus că ar fi fost cu nenumărate femei. Mult mai multe decât și-ar putea imagina cineva. Una dintre relațiile sale celebre a fost cu diva americană a muzicii Diana Ross.



Năstase a povestit totul într-un interviu pentru revista Ok! Magazine.

"Păi, ea era şi mai bătrână ca mine. Are doi, trei ani mai mult. Eu cred că ea a vrut să-i fie manager. Că, la un moment dat, ea nu mai cânta. Asta din câte am înţeles, din ce îmi povestea ea. S-a măritat doar cu albi, n-a fost cu negri. Nu, dar aşa îi plăceau ei. Făcea copii cu toţi. Şi cu mine a rămas însărcinată, a rămas cu toată lumea. E singura negresă cu care am fost. S-a întâmplat la clubul Regine (New York), într-o seară. Am dansat, eu eram divorţat şi s-a legat. Am mai continuat. Am fost împreună vreo jumătate de an. Dar în seara aia s-a întâmplat", a povestit Ilie Năstase.