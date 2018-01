Femeia care i-a furat bijuteriile Elenei Merișoreanu e grav bolnavă. „Am dat acatiste”

Elena Merișoreanu a făcut declarații despre femeia care a jefuit-o și care a lăsat-o fără bijuteriile din aur. Femeia respectivă este grav bolnavă.

„Este foarte bolnavă! Am dat acatiste, am zis: „Doamne, cine mi l-a luat să nu aibă parte…”. Nu am dat nume. Poliția s-a dus acasă la ea, dar nu mai locuia acolo. Am auzit apoi că a făcut comoție cerebrală, e în scaun cu rotile, are toată partea dreaptă paralizată. Să dea Dumnezeu să se facă bine atunci când o să-mi aducă aurul! Eu nu blestem, dar…”, a spus solista de muzică populară, potrivit libertatea.ro.