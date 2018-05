Red code in moda: Adina Buzatu provoaca vedetele feminine sa poarte haine masculine!

Cand un barbat are o tinuta vestimentara impecabila atrage cu siguranta atentia. Dar cand outfit-urile masculine sunt purtate de femei, situatia devine de-a dreptul incendiara!

Douasprezece doamne si domnisoare din showbiz-ul autohton au demonstrat acest lucru in cea mai recenta prezentare TRENDS by Adina Buzatu. Nico, Geanina Ilies, Diana Dumitrescu, Silvia Chifiriuc, Iuliana Luciu, Diana Bisinicu, Roxana Nemes, Crina Matei, Oana Ionita, Monica Rosu, Giulia Anghelescu si Ianna Novac au prezentat variante vestimentare atat pentru nunta cat si pentru alt gen de petreceri, adaptate pentru mai multe stiluri vestimentare de la clasic-elegant si pana la tinute cu accente rock.

Tinutele au fost compuse din piese ale brandurilor internationale. Astfel, camasile preferate de David Beckham si Mick Jagger au fost purtate de Geanina Ilies si Roxana Nemes. Bretelele Albert Thurston, celebrele bretele ale lui Daniel Craig din seria ,,James Bond”, au fost purtate de Crina Matei si Oana Ionita.

”Am vrut sa evidentiez o data in plus faptul ca a fi sexy nu inseamna sa poti neaparat o rochie mulata, scurta si decoltata, din dantela. Poti fi extrem de senzuala chiar si in haine masculine, conditia este ca acestea sa fie de calitate si tu sa ai atitudinea potrivita. De altfel, trei sferturi din hainele pe care eu le port sunt haine din colectiile masculine pe care le aduc in exclusivitate in Romania”, a declarat Adina Buzatu.