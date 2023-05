Tina Turner, ultimul mesaj înainte să moară: ”Dacă aș fi știut...”

”Dacă aș fi știut, aș fi fost scutită de multă suferință”, a scris Tina Turner pe o rețea socială, cu puțin timp înainte să își piardă viața.

Sursa foto: Instagram I Tina Turner

„Dacă aș fi știut cum sunt legate hipertensiunea arterială și bolile de rinichi, aș fi fost scutită de multă suferință”, a scris Tina Turner într-un mesaj pentru milioanele de următori, cu puțin timp înainte să își piardă viața.

„Astăzi este Ziua Mondială a Rinichilor. De ce este important? Pentru că rinichii eșuează fără durere. Și de aceea vă spun astăzi: Arată-ți dragostea pentru rinichi! Ei merită asta. Rinichii mei sunt victimele faptului că nu mi-am dat seama că tensiunea mea arterială ar fi trebuit tratată cu medicamente convenționale. M-am pus în mare pericol refuzând să înfrunt realitatea că am nevoie de o terapie zilnică, pe viață, cu medicamente. Prea mult timp am crezut că trupul meu este un bastion intangibil și indestructibil”, mai scrie în postarea publicată pe pagina sa de Instagram.

Tina Turner a murit miercuri, în locuința sa din Elveția, la vârsta de 83 de ani.

Deși cauza morții artistei a fost declarată drept "o boală lungă", legendara cântăreață s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu probleme grave de sănătate, precum insuficiență renală, cancer intestinal și tulburare de stres post-traumatic, la care se adaugă și un atac cerebral.

Primele complicații au apărut după ce a fost diagnosticată cu hipertensiune arterială severă, moment în care artista a apelat la medicina homeopată.

În 2013, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu Erwin Bach, Tina a suferit un atac cerebral.

"M-am trezit brusc și în panică. Un fulger mi-a lovit capul și piciorul drept, cel puțin așa am simțit, și am avut o senzație amuzantă în gură, care m-a împiedicat să-i cer ajutorul lui Erwin. Am bănuit că nu e bine, dar a fost mai rău decât mi-am imaginat vreodată. Am avut un accident vascular cerebral", a declarat artista după incident.

La trei ani după accidentul vascular cerebral, cântăreața a fost diagnosticată cu cancer intestinal, fiind o cumpănă care a adus-o pe masa de operație.

Ulterior, după ce s-a îmbolnăvit de insuficiență renală, artista a fost supusă unui transplant de rinichi, pe care l-a primit chiar de la soțul ei, potrivit Daily Mail.

În urmă cu șase săptămâni, Tina Turner a acordat ultimul său interviu ziarului The Guardian, moment în care a vorbit despre cea mai mare frică a ei.

"Nu vreau să dau niciodată înapoi. Am luptat atât de mult în viața mea, încât trebuie să merg înainte", a spus Tina.

Mai mult, întrebată cum și-ar dori să rămână în amintirea publicului, Tina a oferit un răspuns cu adevărat emoționant.

"Ca regina Rock’n’Roll. Ca o femeie care le-a arătat altor femei că este în regulă să lupți pentru succes după propriile reguli", a mai adăugat ea, potrivit observatornews.ro.