Milionarul Victoraş Micula, urmărit penal, ar fi plecat în Suedia

Victoraş Micula pare să joace ping pong cu autorităţile noastre. Ba e în Elveţia, ba, mai nou, în Suedia. După ce ar fi fost localizat într-un hotel de lux în Zurich şi citat pentru a se prezenta la judecătorie, unde se analizează propunerea de arestare preventivă în cazul său, tânărul milionar şi-ar fi făcut bagajele şi ar fi plecat direct în Suedia, potrivit unor informaţii obţinute pe surse Showblitz.

Nu ar fi ales acest ultim loc de refugiu întâmplător.

Tatăl şi unchiul său, preacuoscuţii fraţi Micula sunt cetăţeni suedezi. La fel şi el, aşa că cel mai probabil se bazează pe şansele de a nu fi vreodată repatriat pentru a intra în puşcăriile româneşti în cazul în care va fi condamnat în dosarele în care este acuzat. In plus, România are un precendent în ceea ce priveste acest stat.

Ani de zile, autorităţile noastre au incercat să-l aducă pe celebrul Guru Bivolaru, condamnat la noi, dar care obţinuse azil politic acolo, fiind prins după amar de vreme în Franţa.

Pe lângă dosarul în care este acuzat că a purtat haine de poliţist şi a participat la percheziţii, acesta ar mai fi suspect într-un dosar cu arme şi chiar pentru că şi-ar fi înscenat un accident pentru a obţine o maşină nouă de la firma de leasing, potrivit unor surse.