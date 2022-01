Ce vârstă are și cum arată acum Victoria Principal, actrița care a interpretat-o pe Pamela Ewing din "Dallas"

Victoria Principal s-a născut pe 3 ianuarie 1950 în Japonia, tatăl său fiind ofițer în trupele Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ce staționau atunci pe pământ japonez. Bunicii Victoriei erau imigranți din Italia, familia mutându-se des, de aceea micuța Victoria a urmat 17 școli diferite, mergând inclusiv la Royal Ballet School în timp ce familia se afla în Anglia, potrivit Avantaje.ro.

Primul rol l-a primit în pelicula "The Life and Times of Judge Roy Bean", din 1972, regizată de John Huston, în care a jucat alături de Paul Newman, film pentru care a obținut o nominalizare la Globul de Aur. În 1973 a apărut în filmul „The Naked Ape', apoi a pozat nud pentru numărul din septembrie 1973 al revistei Playboy pentru a promova pelicula.

După audiția pentru serialul "Dallas", Victoria Principal a primit rolul Pamelei Barnes Ewing.

"Încă din clipa când am citit scenariul mi-am dorit foarte mult să fac parte din distribuție, nici nu-mi puteam imagina că nu voi fi Pam", a mărturisit mai târziu actrița. În cei 9 ani de filmări pentru "Dallas" celebritatea Victoriei și a personajului ei pozitiv a făcut înconjurul lumii. “Personajul Pam era o persoană cu o bunătate înnăscută, care avea curaj să lupte pentru ceea ce credea. A fost într-adevăr un privilegiu să joc acest rol', a mărturisit aceasta.

După ce s-a restras din cinematografie s-a concentrat pe proiectele sale de sănătate și wellnes. A scris cărți despre frumusețe și a creat o companie de produse cosmetice și s-a implicat în activități filantropice. În ianuarie 2011 a lansat o linie de bijuterii numită Keys & Hearts. În aprilie 2019, actrița a anunțat că se retrage din compania de cosmetice Principal Secret, care a fost apoi achiziționată de Guthy Renker și s-a concentrat pe activitatea Fundației Victoria Principal.

Pe 3 ianuarie, Victoria Principal a împlinit 72 de ani. În cele mai recente poze ale sale, îndrăgita fostă actriță își arată cu greu vârsta.

