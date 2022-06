Adrian Mutu s-a întâlnit cu fanii înaintea meciului său de retragere: "O să facem spectacol!"

Admiratorii îndrăgitului sportiv au venit de la zeci de kilometri distanţă pentru a-şi întâlni idolul.

"Este foarte importantă pentru mine, este unul dintre jucătorii mei preferaţi, este legenda României, a jucat la o grămadă de cluburi mari, cum ar fi Fiorentina, Chelsea", spune un fan.

Fotbaliști de talie mondială au confirmat prezența la meciul de la Cluj

Foşti campioni mondiali precum Del Piero, Gilardino și Cannavaro, dar și foste vedete ale echipei naționale, precum Gheorghe Hagi, Bogdan Stelea sau Gabriel Tamaș vor participa la partida care va închide cea de-a treia ediție a Sports Festival.1

Adrian Mutu:"O să facem spectacol"

"Acum nu ştiu cât o să putem, dar cu siguranţă ritmul nu o să mai fie aşa cum obişnuam atunci când eram în activitate, dar încercăm să facem spectacol şi am decis să le aducem aminte oamenilor ce eram noi", a declarat Adrian Mutu.

"O dată pe an, lumea sportului se strânge la Cluj, dacă ne uitâm la ediţiile precedente şi la ediţia din acest an, avem nişte nume absolut fantastice care au vizitat Clujul şi pe viitor probabil că să păstrăm acelaşi nivel. La fiecare dintre ediţiile precedente am avut peste 100.000 de participanţi, ceea ce ne face să ne aşteptăm din nou la peste 100.000 de participanţi", a punctat Lorand Balint, organizator Sports Festival.

Toţi iubitorii de forbal sunt aşteptaţi în număr cât mai mare la meciul care va avea loc duminică, de la ora 19:00, pe Cluj Arena.