AFP: Cât de mult va afecta scandalul cu China imperiul financiar al lui Mbappe. Francezul are o avere de 250 de milioane de euro

AFP: Cât de mult va afecta scandalul cu China imperiul financiar al lui Mbappe. Sursă foto: Profimedia

De-a lungul carierei sale, fotbalistul francez Kylian Mbappe şi-a construit un imperiu financiar cu faţete multiple, investind prin intermediul holdingului său în diverse sectoare precum tehnologia, bunurile de lux şi sportul şi valorificându-şi imaginea pentru a încheia numeroase contracte de sponsorizare la nivel mondial, o strategie ce ar putea fi acum afectată de recenta lui problemă cu companiile chineze, scrie AFP, preluat de Agerpres.

Scuzele lui Mbappe, precum şi cele din partea La Liga şi a clubului său, Real Madrid, ar putea contribui la calmarea situaţiei. Deocamdată, însă, starul francez a pierdut trei contracte cu companii chineze importante, în urma afirmaţiilor sale despre fostul lider chinez Mao Zedong, făcute în cadrul podcastului The Bridge.

O pierdere estimată la 7 milioane de euro pe an, potrivit ziarului L'Equipe.

O picătură într-un ocean pentru Mbappe? "Dacă aceasta este, într-adevăr, suma, ea rămâne totuşi destul de însemnată", afirmă Arnaud Pericard, avocat specializat în dreptul sportului, în condiţiile în care averea căpitanului naţionalei Franţei este estimată la aproape 250 de milioane de euro de către diverse surse, printre care Forbes şi CelebrityNetWorth.

"Există totuşi foarte puţini sportivi capabili să genereze un asemenea volum de sponsorizări în China, este ceva destul de remarcabil", adaugă avocatul.

Căci, dacă Mbappe este o vedetă pe teren, el se pricepe la fel de bine la gestionarea laturii financiare a carierei sale, dovedind, încă de la o vârstă foarte fragedă, calităţile unui spirit de afaceri perspicace şi valorificând o gamă largă de investiţii, precum şi contracte de sponsorizare atent alese, care l-au transformat într-o emblemă a marketingului sportiv.

Perioada de şapte ani petrecută la PSG, timp în care salariul său, spre finalul şederii, a fost estimat la aproape 75 de milioane de euro pe an, fără a lua în calcul bonusurile de fidelitate şi de semnare i-a permis atacantului, în vârstă de 27 de ani, să îşi clădească o bază financiară solidă într-o etapă foarte timpurie a carierei.

"Este unul dintre acei jucători care, datorită nivelului salariilor lor, au ajuns să înţeleagă că au devenit entităţi economice distincte, cu capacităţi de investiţie", explică Arnaud Pericard.

"În trecut, jucătorii investeau în mod tradiţional în iniţiative economice locale, precum restaurante sau hoteluri, adesea în colaborare cu cercul lor apropiat. În prezent, având în vedere nivelul lor de venituri, aceştia pot investi în fonduri de investiţii sau chiar îşi pot crea propriile vehicule investiţionale, beneficiind de echipe dedicate", afirmă Arnaud Pericard.

Mbappe câştigă 100 de milioane de euro pe an

Deşi este dificilă obţinerea unor cifre precise, Mbappe câştigă, potrivit Forbes, aproape 100 de milioane de euro pe an, luând totul în calcul, de la sosirea sa la Real Madrid, în 2024.

Tot potrivit Forbes, superstarul francez câştiga aproape 20 de milioane de euro pe an din partea sponsorilor înainte de a veni la Real Madrid. De atunci, el a renunţat la Nike, iar în septembrie 2026 a semnat cu On, un brand elveţian de articole sportive, în cadrul căruia a devenit şi acţionar.

În 2024, câştigurile sale din sponsorizări, în special cele cu Hublot, Dior, Oakley şi EA Sports, sunt estimate la o valoare cuprinsă între 30 şi 40 de milioane de euro. "Da, acesta este ordinul de mărime corect, ştiind că, în cazul colaborării cu On, este vorba şi despre o participaţie în capitalul companiei", explică Bruno Bianzina, un executiv din cadrul Sportmarket.

În 2022, Mbappe a fondat Interconnected Ventures, un holding care deţine şi gestionează participaţii în alte afaceri. Prin intermediul acestei structuri, Mbappe a investit în diverse proiecte, cel mai notabil fiind clubul francez de fotbal Stade Malherbe Caen (aflat în prezent în Ligue 3), unde este acţionar principal, precum şi în sectorul tehnologic, prin investiţii în companii precum Sorare, furnizorul de asigurări de sănătate Alan şi liga de navigaţie SailGP. Tot în 2022, el şi-a lansat propria companie de producţie, Zebra Valley.

"A reuşit să-şi diversifice investiţiile într-un mod destul de impresionant", recunoaşte Bruno Bianzina.

La întrebarea ce consecinţe ar putea avea incidentul cu China, Bruno Bianzina a răspuns: "Trebuie să fim prudenţi, deoarece Dior - unul dintre sponsori - face parte din LVMH, grup care are interese în China".

Pentru Arnaud Pericard, daunele ar trebui, totuşi, să fie limitate: "Nu cred că lucrurile vor merge mai departe de atât. Însă, cu siguranţă, el a rămas în urmă în ceea ce priveşte construirea imaginii sale de marketing pe o piaţă în care spera să pătrundă."