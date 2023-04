Cătălina Ponor, despre momentul retragerii din gimnastică: "Încă mai am gânduri, dacă aș putea să mai încerc"

Tripla campioană olimpică, Cătălina Ponor, a vorbit pentru prima dată de când a născut, despre sportul care i-a adus cele mai mari satisfacții, gimnastica, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Gimnasta Cătălina Ponor a vorbit despre momentul retragerii din gimastică.

"A fost o decizie grea. Încă mai am gânduri, și am avut întotdeauna gânduri: oare n-aș putea să mai fac lucrul ăsta? Oare n-aș putea să mai încerc?

Este normal să mă tragă ața către ceea ce am făcut toată viața, pentru că acolo am trăit, acolo am avut o a doua familie. Am crescut cu tot ceea ce înseamnă gimnastică și este normal să mai am tot felul de porniri ca și sportivă.

Acum mă consolez prin a da mai departe copiilor și a-i învăța ce am învățat eu de-a lungul carierei. Pentru mine, gimnastica a fost ceva de care m-am îndrăgostit și n-am reușit să mai scap.

Și fac lucrul asta, de doi ani, cu copilașii. Chiar am trimis către Clubul Steaua două fetițe. Și vor mai merge. Încerc să le dau aripi.", a povestit sportiva, la Antena 3 CNN.

