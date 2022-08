Cu ce se ocupă Larisa Iordache după ce s-a retras din gimnastică: ”M-am saturat de injecţii, operaţii”

”Este o postură nouă pentru mine încă, chiar dacă au trecut câteva luni de când am început, însă încerc să învăţ foarte multe. Încerc să îmi aduc aminte toate indicaţiile şi toate lucrurile bune pe care le-am învăţat.

Pe partea de antrenorat mi se pare că trebuie sa fii atent la fiecare detaliu. Am noroc că sunt atentă la fiecare detaliu. Încerc să mă lipesc de orice idee care îmi vine în minte. Să le ajut. Caut orice fel de modalitate pentru a face ceea ce trebuie să fac in sală.

Nu sunt o antrenoare dură. Sunt o antrenoare aşa cum ar trebui să fie pentru că sunt la început de drum” a povestit Larisa Iordache pentru Antena 3.

”Am fost întrebată dacă mie nu mi-a fost lene vreodată”

“Nu mai sunt eu cea care trebuie să execute. Stau la acelaşi birou cu Lăcrămioara şi Cristian Moldovan. E fain pentru că vin într-un loc în care nu mă simt nou venită. Nu mai am atât de mult stres.

Starea mea de sănătate este perfect normală, dar mai mult de atât nu pot face. Am încercat şi nu pot, pentru că chiar dacă problema de la gleznă s-a rezolvat, un început de artroză există şi trebuie să am foarte mare grijă. Îmi doresc să fiu sănătoasă” a adăugat sportiva.

Deşi a trecut mai bine de jumătate de an de când s-a retras din activitate, gimnasta nu a uitat de accidentarea care a forţat-o să spună adio gimnasticii.

”În momentul în care am aterizat, am simţit că a pocnit ceva. Am crezut că din nou mi-a pocnit tendonul şi am fost foarte speriată. Îmi venea să mă pun în genunchi. Am încercat să ma ţin pe picioare. Eram foarte emoţionată şi nu am simţit atât de tare durerea.

Am încercat să iau fiecare accidentare ca un moment de odihnă. Cand intram în sală avea mama o vorbă, cand intri în sală, n-ai mamă, n-ai tată. Trebuie să dai tot ce e mai bun din tine şi sa fii mai bună decat ieri.

Eu sper ca toată lumea să aibă răbdare, să încurajeze indiferent că este o perioadă în care nu sunt atât de multe rezultate cum erau înainte. Generaţiile s-au schimbat foarte mult. Eu încerc sa fiu acolo lânga ele şi să îndemn oamenii să aibă răbdare cu ele pentru că sunt doar nişte copii.

În general, fostele gimnaste îşi dau costumele ca să mai motiveze fetiţele. Imi e foarte greu să mă dezlipesc de ele. Îmi sunt dragi, dar probabil uşor, uşor o să mă detaşez şi eu” povestește Larisa Iordache.

”Dacă sănătatea nu mi-ar fi pus atât de multe piedici, probabil încă aş fi făcut gimnastică”

”În viaţă trebuie să ştii când să te opreşti. M-am retras cu inima împăcată. Am făcut tot ce am ştiut eu mai bine.

Momentan nu mai fac niciun tratament pentru că m-am saturat de infiltraţii, injecţii, operaţii. La un moment dat o sa trebuiască să încep să îmi fac un tratament cu infiltraţii cu acid hialuronic pentru a fluidiza articulaţia.

Încerc să găsesc un echilibru, să fiu corectă în tot ceea ce fac. Îmi doresc să evoluez, să fiu într-o continuă dezvoltare, atât pe partea profesională, cât şi pe partea personală, pentru a simţi eu mulţumirea faţă de propria persoană” a încheiat sportiva.