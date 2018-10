Ce pensie are Nadia Comăneci la 56 de ani

În vârstă de 56 de ani, Nadia Comăneci are o pensie specială din partea statului român pentru rezultatele deosebite obținute la gimnastică echivalentă cu suma de 13.149 lei, relatează Kanal D. Deși a scris istorie în vara lui 1976 la Montreal, fosta gimnastă nu este cea care are cea mai mare rentă din sportul românesc. Pe primul loc se află canotoarea Veronica Cochelea, care are o pensie lunară de 15.080 lei. A treia cea mai mare renta viageră este încasata de Daniela Silivas, care primește aceeași sumă pe care o are în cont lună de lună și Nadia Comăneci, respectiv: 13.149 lei.