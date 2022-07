David Popovici, despre oamenii care l-au ajutat să ajungă campion mondial: "Ei sunt cei pe mâna cărora mă las"

După ce a uimit întreaga lume şi ne-a făcut pe toţi să simţim, din nou, gustul victoriei în competiţiile internaţionale, la fel cum o făceau legende ale sportului românesc precum Nadia Comăneci sau Gheorghe Hagi, David Popovici ne-a dezvăluit ce obiective are de acum înainte, dar şi cine sunt oamenii care l-au ajutat să ajungă campion mondial.

Care sunt obiectivele tale pentru anul în curs?

Obiectivele ni le stabilim eu și antrenorul meu și le îndeplinim pe parcursul anului competițional. În plus, nu este ceva despre care să anunțăm, preferăm să surprindem.

După performanță de la Budapesta, au venit și medaliile de la Europene. Când ai avut timp să te refaci?

Campionatul European a urmat destul de repede după Campionatul Mondial de la Budapesta și nu am avut un timp anume de odihnă. Faptul că aceste Europene s-au ținut la noi acasă m-a motivat să trec peste oboseala care se adună într-un concurs, mai ales într-unul de nivelul mondialelor. Voi avea același program de refacere și sunt sigur că va funcționa pentru că oamenii care mă ajută în acest sens sunt profesioniști.

Ce sacrificii trebuie să faci pentru a deveni numărul unu, așa cum ai reușit tu?

Nu am considerat și nu consider că fac sacrificii. Este o alegere personală. Nu am sacrificat copilăria sau adolescența pentru că am făcut ceea ce îmi place și acum să fac: înot de plăcere, am prieteni și familia alături. Am mers la școală, am fost în tabere, la mare de 1 mai, la concerte atunci când am dorit, deci nu am sacrificat nimic din ceea ce se presupune. Am avut o copilărie normală: m-am jucat, m-am distrat, am avut prieteni și asta fac în continuare.

Ai reușit o performanță și cu echipa la Europene. Cum v-ați sincronizat atât de bine? Care e secretul?

Nu știu dacă e un secret pentru că noi ne cunoaștem, ne antrenăm împreună și am fost la concursuri împreună, deci sincronizarea există de ceva timp. Alături de noi au participat juniorii calificați la Festivalul Olimpic al Tineretului European și nici cu ei nu a fost nevoie de nicio pregătire. Înotătorii se cunosc între ei, și chiar dacă e un sport individual, la orice concurs unde reprezentăm România suntem o echipă.

Care sunt mentorii tăi, persoanele care îți dau cea mai mare încredere înainte de o competiție importantă?

Am mai spus și repet: fără prietenia și respectul pe care îl port antrenorului meu (n.r. Adrian Rădulescu) nu aș putea realiza nimic. Am o echipă perfectă pentru mine, lângă mine: antrenor, preparator fizic, kinetoterapeut, nutriționist și analist video. Ei sunt cei pe mâna cărora mă las, iar sfaturile lor sunt cele mai importante. Am încredere, îmi dau încredere.

Ce sfat le-ai da celor care încearcă să ajungă performeri în acest sport?

Primul și cel mai important sfat este să facă acest lucru cu plăcere, din plăcere, doar pentru ei. Să știe că e foarte mult de muncă, ziua parcă nu ajunge, dar satisfacția pe care o ai atunci când îți iese nu se compară cu nimic altceva.

Cât timp îți mai rămâne pentru familie având în vedere programul de pregătire draconic?

Sunt bine cu toate, am învățat în timp să le echilibrez. În final nu îmi trebuie mult timp cantitativ, ci calitativ și toți ai mei știu programul meu așa că ne organizăm funcție de el. În vacanță recuperez alături de familie.