Elisabeta Lipă, despre Simona Halep: "Doamne-ajută să o văd şi la Paris. Se vede că a suferit, nu e uşor să treci prin ce a trecut ea"

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a reacţionat după partida Simonei Halep la Miami Open, prima după suspendarea pentru dopaj.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă a comentat partida Simonei Halep cu Paula Badosa în primul tur de la Miami Open, după revenirea în urma suspendării de 18 luni.

"Am văzut partida Simonei, mi-a plăcut. Simona a spart gheaţa. Ar fi fost foarte frumos să câştige, dar cred că a fost conştientă că nu avea cum. Pentru că oricât de tare ai fi şi oricât de bine ai avea antrenat psihicul totuşi ea a stat un an şi ceva într-o incertitudine dacă stă patru ani şi iese definitiv din activitate sau i se reduce pedeapsa.

Aşa că este mare lucru că a avut curaj să participe. Că a luat 'bătaie' este normal, dar un sportiv trebuie să ştie să şi piardă, aşa cum trebuie să ştie să şi câştige. Eu îi doresc să fie sănătoasă şi să se apuce serios de muncă pentru că din punctul meu de vedere se vede că a suferit, nu este în tonus, e slăbuţă... nu e uşor să treci prin ce a trecut ea.

Doamne-ajută să o văd şi la Paris. Nu ştiu care sunt criteriile de calificare, dar probabil că acum având elanul necesar de a se antrena, cu siguranţă că poate să se califice. Dacă ea doreşte să continue şi doreşte să participe la Jocurile Olimpice trebuie să se califice şi noi trebuie să o ajutăm fiecare cu ce putem", a menţionat Elisabeta Lipă, la conferinţa intitulată "Sportivi de elită - Ambasadori ai României" organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, potrivit Agerpres.ro

Simona Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, marţi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, în meciul său de revenire în circuitul profesionist, după o absenţă de un an şi jumătate.

SImona Halep a fost primită ca o eroină la Miami, la primul meci oficial după 568 de zile. Fosta campioană de la Wimbledon şi Rolland Garros a fost susţinută în Statele Unite de sute de români. Iar spectatorii nu au fost deloc dezamăgiţi de prestaţia ei. Pentru prezenţa în primul tur de la Miami, românca va primi un cec de 23.250 de dolari şi 10 puncte WTA.

"Paula a fost o adversară foarte bună, cu un nivel de tenis ridicat, m-am bucurat de prezenţa mea pe teren, de faptul că atâţia oameni mă susţin. A fost o zi specială. Mă bucur că au fost români mulţi în tribune, mereu mă simt ca şi cum joc acasă, au fost gălăgioşi în sensul bun şi mă ajută. A fost familia, dar şi prieteni apropiaţi alături de mine.

După primele cinci puncte pierdute am fost foarte nervoasă, am ştiut că va fi greu, nu ştiam la ce să mă aştept, dar încet mi-am intrat în ritm, am câştigat primul game şi mi-am spus: hai, că nu-s aşa rea, va fi bine, ştiam că va fi greu, dar în cele din urmă a fost bine.

Am spus mereu că deşi dacă te antrenezi mult, nu este ca la un meci oficial, dar m-am menţinut în formă făcând antrenamente la sală, nu am jucat mult tenis în ultima lună, nu m-am îngrăşat, deci a fost un lucru bun. Sigur, nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar mă simt bine, m-a ajutat munca la sală în fiecare zi.

Nu am avut niciun plan făcut, am așteptat decizia, venirea aici a fost din dragoste pentru tenis. A fost rapid, este prea devreme să vorbesc despre planuri de viitor, mă duc acasă, trebuie să mă antrenez mai mult, nivelul este foarte ridicat în aceste zile. Tenisul este foarte puternic în aceste zile, nu ştiam cum o să mă descurc, dar a fost destul de bine pentru primul meci, vom vedea”, a declarat Halep, la conferinţa de presă de după meci, scrie news.ro