Presa britanică, după ce Emma Răducanu a repurtat prima victorie la Transylvania Open: "Și-a descătușat originile românești!"

După ce i-a încântat vorbind românește pe cei aflați pe o arenă sportivă aproape goală, Răducanu a învins-o pe slovena Polona Hercog cu 4-6, 7-5, 6-1 și a promovat în optimile competiției, unde o va întâlni pe Ana Bogdan.

"Înseamnă mult pentru mine să joc în țara natală a tatălui meu", a spus ea la capătul a două ore și jumătate pe teren.

După meci, Răducanu a scris pe Twitter într-un mesaj bilingv: "Super happy to get my first ever WTA win today. Multumesc mult si te iubesc". (Foarte fericită să obțin prima mea victorie WTA. Mulțumesc mult și te iubesc).

Înaintea de participarea sa la Transylvania Open, jucătoarea britanică de origine română încă era în căutarea primului său succes în circuitul WTA, singurul titlu venind la US Open, concurs de categorie Grand Slam.

"Cred că a fost foarte bine, dar dificil, am întâlnit un adversar cu experiență, eu am doar 18 ani. Nu am jucat așa bine, am greșit mult, dar am reușit să câștig. A fost foarte greu, (Hercog) a avut un serviciu puternic, dar mi-am păstrat cumpătul. Mă bucur că am ocazia să joc în România. Sunt tristă pentru că nu am avut spectatori, mă bucur deoarece am avut o primire călduroasă la antrenamente", a spus Răducanu după încheierea partidei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal