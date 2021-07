Fanii englezi au făcut dezastru pe stadionul Wembley înainte de finala Euro 2020

Fanii englezi s-au dezlănţuit şi au făcut dezastru pe stadionul Wembley din Londra înainte de finala Euro 2020 dintre Anglia şi Italia.

Oficial, aproximativ 65.000 de fani au fost pe stadion, însă în realitate, numărul celor care s-au înghesuit la porţile stadionului a fost de peste 80.000, potrivit jurnaliştilor de la faţa locului.

Fanii nu au mai respectat regulile impuse de organizatori şi au sărit gardurile, în speranţa că vor reuşi să intre pe stadion.

În îmbulzeală, numeroase scene de violenţă au fost filmate de martori.

Într-un clip video postat pe Twitter se poate observa cum un copil este lovit cu pumnul de un bărbat în toată firea, în timp ce un bărbat asiatic este lovit cu picioarele în cap de mai mulţi indivizi.

"Scene incredibile de violenţă pe Wembley în această seară. Un copil este lovit cu pumnul de un bărbat, iar un asiatic este lovit în mod repetat în cap de mai mulţi indivizi. Un comportament dezgustător", se arată în descrierea postării.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe

Într-un alt clip video se poate observa cum fanii sar gardurile puse special pentru triaj şi trec nestingheriţi, în fugă, printre stewarzii puşi să asigure ordinea.

Morons. Doing their best to ruin what should be a proud night and a great occasion. Kid’s crying, Wembley temporarily shut down. Idiots, every last one of them. #ENG #ITA #EURO2020 pic.twitter.com/YuJFWLmQ5Y