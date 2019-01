Anamaria Prodan, anunț-șoc despre varianta despărțirii de Laurențiu Reghecampf: Nu o să mă fac de râs!

Anamaria Prodan Reghecampf vorbește despre căsnicia cu Laurențiu Reghecampf și zvonurile despre o presupusă aventură cu Dan Alexa.

"Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Păi de ce să mă ascund? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem. Sunt un om asumat și dacă-mi doresc ceva în viața asta, nu-i dau socoteală nici lui Dumnezeu, iar în 46 de ani nu a zis nimeni, niciodată, că a mințit Prodanca. Sunt mult prea fericită, am muncit mult în viața asta și niciodată n-o să mă fac de râs. Dacă eu vreau să fac ceva, o să anunț în gura mare: "Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!". Asta sunt eu!"", a declarat Anamaria Prodan, pentru Gsp.