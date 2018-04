Gigi Becali: "Nu vorbesc cu Dică. Nu mă mai interesează nimic!"

Gigi Becali a anunţat, după ce CFR Cluj a solicitat depunctarea FCSB în urma declaraţiilor făcute de finanţatorul roş-albaştrilor, că se retrage de la club. Prin decizia sa, nu a dorit altceva decât să protejeze echipa de eventuale represalii pe care le-ar putea primi el din partea conducerii FRF.

Omul de afaceri a dezvăluit și cui va preda rolul pe care îl are la FCSB - nepotului său, Vasile Geambazi(foto jos, în stânga). Becali a afirmat că nu mai vorbeşte nici măcar cu antrenorul echipei, Nicolae Dică.

"Ca microbist, eu vorbesc cu presa. Acum nu mai comand eu la Steaua, comandă alt membru al familiei mele. Nu vorbesc cu Dică, nimic! Vorbeşte Vasi (n.r. Vasile Geambazi), patronul. Nu mă mai interesează nimic, nu sunt eu conducător sau oficial la fotbal!

Patronul vrea s-o ia încet, încet, dar îşi va face treaba. El a făcut totul cu Academia, arată ca una de top din Europa. Vedeam că tot dispar bani din cont, apoi am mers la Academie şi am văzut ce-a făcut acolo. Mi-am cerut scuze", a spus Gigi Becali la ProX.