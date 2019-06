Mircea Rednic a fost dat afară de la Dinamo

Dinamo a anunțat despărțirea de Mircea Rednic, după cea mai slabă clasare din istoria clubului. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat dur postat pe site-ul clubului.

„FC Dinamo București și antrenorul principal Mircea Rednic au convenit astăzi, pe cale amiabilă, încetarea raporturilor contractuale după cea mai slabă clasare din istoria echipei din Ștefan cel Mare, locul 9 în Liga 1 la finalul sezonului competițional 2018-2019.

Mircea Rednic a fost numit la conducerea tehnică a dinamoviștilor pe 15 octombrie 2018, după 11 etape disputate în campionat.

Echipa din Ștefan cel Mare a fost eliminată din Cupa României, două săptămâni mai târziu, a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1 la începutul acestui an și a încheiat sezonul pe locul 9 în clasament.

Dincolo de rezultate, FC Dinamo București îi mulțumește lui Mircea Rednic pentru activitatea pe banca echipei din Ștefan cel Mare.

Noua conducere tehnică a echipei va fi anunțată prin intermediul site-ului oficial al clubului”, se arată în comunicat.



Rednic nu credea că va fi dat afară

Rednic afirmase joi, înaintea ultimului meci de campionat (0-0 cu FC Voluntari) că va rămâne la Dinamo, având ca obiectiv pentru sezonul următor calificarea echipei în play-off-ul Ligii I şi atacarea titlului de campioană.



"Nu ştiu cine sugerează că aş pleca, eu am fost clar de la început, eu rămân. Eu am venit să rămân, nu să plec. Am venit să construiesc o echipă. Am avut posibilitatea la aceste meciuri oficiale să-mi fac o imagine despre jucătorii pe care i-am adus în iarnă. Rezultatele cred că sunt mult mai bune decât ale echipei care era în momentul când am preluat-o eu. Şi cu buget mai mic. Din jucătorii care au venit, nouă rămân", declarase Rednic, joi, într-o conferinţă de presă.