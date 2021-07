Gimnasta Maria Holbură va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo: ”La asta am visat de când eram mică”

În interviul realizat de Ana Iorga, Maria Holbură a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 despre cum a ajuns la performanțele actuale.

”A fost o perioadă destul de lungă pentru mine, cu multe exerciții și reușite și mai puțin reușite. Cât am stat la Izvorani am încercat să îmi fac exercițiile cât de bine am putut la antrenamente, ca să pot să fiu sigură în concurs”, a spus Maria.

Tânăra gimnastă este extrem de etuziasmată și mândră de faptul că va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo ca reprezentantă a României.

”Mă simt foarte bucuroasă și mândră că o să fiu acolo. La asta am visat de când eram mică. Sunt foarte fericită”, a mai spus ea.

”Tot timpul am încercat să nu mă compar cu nimeni”

”Tot timpul am încercat să nu mă compar cu nimeni, pentru că acest lucru mi-a făcut rău. Îmi spuneam în minte că fata aia e mai bună decât mine, eu nu o să pot să fac ca ea și tot îmi puneam bariere din acestea în mintea mea.

Am încercat să nu mă mai compar, să mă accept eu pe mine și că acesta este nivelul meu sau că poate pot mai mult, dar să nu mă mai compar pentru că îmi fac rău singură”, a mai spus Maria.

”Eu mă duc acolo doar să mă bucur de concurs, să îmi fac exercițiile cât de bine pot, ca și la antrenament și după, ce o să fie nu mai contează. Vreau să îmi fac un concurs de calificare foarte bun șu după, ce o să fie o să fie un bonus pentru mine”, a declarat gimnasta pentru Antena 3.

