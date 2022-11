Hainele care nu sunt acceptate în tribune la Campionatul Mondial din Qatar

Doi fani îmbrăcaţi în costume de cruciaţi au fost opriţi la intrarea stadionului din Qatar, de către personalul de securitate, din cauza hainelor pe care aceştia le purtau.

Se pare că cei doi bărbaţi purtau zale şi coifuri, iar pe costumele lor era imprimată crucea Sfântului Gheorghe.

Mai mult, cei doi suporteri aveau în mâini săbii şi scuturi de plastic, înfăţişarea lor fiind considerată "ofensatoare la adresa musulmanilor", informează presa britanică, citat de agenţia DPA.

Astfel, FIFA şi grupul antidiscriminare "Kick it Out" le recomandă suporterilor să nu se mai deghizeze astfel, fiind vorba despre costume care amintesc de războaiele religioase purtate de creştini împotriva musulmanilor.

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.



The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz