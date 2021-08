Înotătorul David Popovici, premiat de Sorin Cîmpeanu: "Trebuie să decid dacă rămân în România să continui studiile"

David Popovici a fost recompensat de ministrul Educației pentru performanțele realizate la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cel mai tânăr membru al delegației olimpice a României, David a ocupat locurile 4 și 7 în finalele probelor de 200 m și 100 m liber.

Chiar dacă nu a cucerit o medalie olimpică, el a impresionat mai ales prin potențialul său, fiind capabil să se lupte de la egal la egal cu marile nume ale natației mondiale.

Este un moment emoţionant. David a obţinut un succes care ne face mândri pe toţi, ne face mândri pe cei care trebuie să susţinem şcoala românească şi sportul şcolar. David este un exemplu excepţional şi credibil, mult mai credibil decât poate fi orice ministru, pentru susţinerea sportului şcolar.

Este un exemplu de performanţă. (…) Este un exemplu de determinare, de ambiţie, de voinţă, de iniţiativă şi de dăruire. (…) Nu se întâmplă în fiecare zi să ai în şcoala românească un elev care să te facă atât de mândru că eşti român”, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, despre David Popovici.

"Trebuie să mă decid dacă rămân în România, Europa sau mă duc pe vreun alt continent să continui studiile"

Sunt într-un fel de punct de cotitură al vieţii mele în care trebuie să mă decid dacă rămân în România, Europa sau mă duc pe vreun alt continent să continui studiile.

Am lăsat toate aceste gândiri până după vacanţă, pentru că am vrut să las tot stresul şi gândurile până după ce mă voi relaxa, pentru că am nevoie de o pauză, dar sunt convins că, având atâţia oameni geniali în jurul meu, voi reuşi să mă descurc foarte bine, indiferent de ce variantă”, a spus David Popovici la festivitatea de premiere de la Ministerul Educației.

Mi-ar plăcea foarte mult ca pentru generatiile urmatoare sa poate fi îmbinat sportul cu școala mai mult, ca un stil de viață, să avem cât mai multe baze sportive în cât mai multe școli. Aș clona Liceul Coșbuc, aș adăuga niste baze sportive”, a mai spus David Popovici.

