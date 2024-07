Jocurile Olimpice de la Paris au început oficial cu o ceremonie spectaculoasă pe Sena

Show-ul de deschidere al Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 include un spectacol artistic, o paradă a sportivilor, imnuri şi discursuri, și se desfăşoară pentru prima dată în afara unui stadion olimpic, pe o distanţă de şase kilometri de-a lungul fluviului Sena, urmându-l de la est la vest până la Turnul Eiffel, unde va avea loc spectacolul final.

Dansatori, muzicieni, comedianţi, jongleri, patinatori şi motociclişti BMX vor lua cu asalt ambele maluri ale râului, podurile şi acoperişurile, pentru a crea 12 tablouri artistice.

În acelaşi timp, aproape 7.000 de sportivi, reprezentând naţiunile participante, vor defila în 85 de bărci, purtând culorile delegaţiei lor.

După un prolog cu torţa olimpică, a început rapid defilarea bărcilor sportivilor. Prima echipă care a defilat a fost, conform tradiţiei, cea a Greciei, urmată de cea a refugiaţilor, care a defilat sub drapelul olimpic. Refugiaţii sunt 36 de sportivi reprezentând 100 de milioane de bărbaţi şi femei.

Sportivii din Rusia şi Belarus care concurează individual, din cauza rolului ţărilor lor în războiul din Ucraina, nu vor participa la ceremonie.

Prima secţiune a spectacolului se numeşte ''Enchanté'', formulă de bun venit a în franceză, urmând să fie în total 12 astfel de tablouri, care vor evoca istoria, cultura, gastronomia sau spiritul francez, potrivit regizorului ceremoniei, Thomas Jolly, transmite Agerpres.

Showul a continuat cu Lady Gaga interpretând în franceză o melodie clasică ''Mon truc en plume'', de Zizi Jeanmaire. Au urmat 80 de artişti de la Moulin Rouge, cu celebrul dans de cabaret French can-can.

S-au succedat în ordine tablourile Synchronicité (sincronicitate), Liberté (libertate), Egalité (egalitate), Fraternité (fraternitate).

Între artiştii care au încântat asistenţa a fost pop starul francez Aya Nakamura, au fost difuzate scene din celebrul muzical Les Misérables (Mizerabilii), pus în scenă la Teatrul Chatelet, dar şi solista de operă Marina Viotti, acompaniată de trupa de heavy metal Gojira.

Mezzo-soprana Axelle Saint-Cirel, îmbrăcată într-o rochie reprezentând steagul Franţei, creaţie a casei de modă Dior, a interpretat La Marseillaise, reorchestrată de compozitorul Victor le Masne, pe acoperişul Grand-Palais.

Drapelul României va fi purtat, la această ediţie a Jocurilor Olimpice, de soţii Ionela şi Marius Cozmiuc, campioni la canotaj. Împreună, cei doi au nu mai puţin de 19 medalii la marile competiţii. Ionela este triplă campioană mondială şi triplă campioană europeană, participând, până acum, la două ediţii de Jocuri Olimpice: Rio 2016 şi Tokyo 2020. Marius este campion mondial şi dublu campion european, dar şi vicecampion olimpic la Tokyo 2020. A participat până acum la trei ediţii ale Jocurilor: Londra 2012, Rio 2016 şi Tokyo 2020. Anul acesta, Marius concurează la Paris, în calitate de căpitan al echipei masculine de canotaj, în ciuda unei intervenţii chirurgicale extrem de serioase, pe care a suferit-o în urmă cu doar patru luni.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a publicat vineri mai multe imagini cu echipa de sportivi români care vor reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„Gata de defilare! Team Romania înseamnă mândrie națională!”, se arată în postare.

În capitolul şase, Sororité, au fost prezentate zece femei franceze celebre în istorie, prin intermediul unor statui aurii care au ieşit din Sena: Olympe de Gouges, Alice Milliat, Gisele Halimi, Simone de Beauvoir, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Louise Michel, Christine de Pizan, Alice Guy şi Simone Veil.

Tabloul al şaptelea a fost Sportsmanship (sportivitate), legând istoria Franţei de sporturile moderne.

