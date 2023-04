Jose Peseiro, convins că Napoli poate câștiga Champions League

Fostul antrenor al Rapidului, portughezul Jose Peseiro, este convins că Napoli poate să câștige Champions League în acest sezon, după ce este aproape să obțină o performanță similară și în Serie A.

În calitate de selecționer al Nigeriei, Jose Peseiro îl antrenează pe atacantul lui Napoli, Victor Osimhen. Acesta înscrie la foc automat atât la Napoli cât și la naționala Nigeriei și este unul dintre argumentele pe care italienii le au în cursa pentru câștigarea Champions League, în opinia lui Jose Peseiro.

"Cred că Napoli poate să câștige atât campionatul cât și Champions League. Bineînțeles, încă sunt echipe ca Real Madrid și Bayern Munchen în competiție, care își doresc și ele trofeul, dar nu le văd de nebătut în acest an", a spus Jose Peseiro.

Napoli e a doua favorită la câștigarea Champions League

Napoli este în acest moment a doua favorită la câștigarea Champions League, iar cota sa a scăzut considerabil pe fondul rezultatelor bune obținute în ultima perioadă.In oferta de pariuri pentru Champions League , Napoli are cota 4.50 să câștige Champions League, la egalitate cu Bayern Munchen. Principala favorită rămâne Manchester City, cu cota 3.25. pe lista cu favorite mai regăsim Real Madrid (cota 8.00), Chelsea Londra (cota 14.00), Benfica Lisabona (cota 15.00), Inter Milano (cota 15.00) și AC Milan (cota 21.00).

Prin calificarea în sferturile de finală din Champions League, Napoli a obținut deja cea mai bună performanță în istoria participărilor sale în competiție. Anterior, echipa a mai fost prezentă în optimile Champions League, însă a părăsit competiția în această fază. În 2012, italienii au fost eliminați de Chelsea Londra, în 2017 de Real Madrid, iar în 2020 de FC Barcelona.

De această dată, lucrurile s-au schimbat însă, iar Napoli se va duela cu AC Milan în sferturile de finală, o echipă pe care o cunoaște foarte bine din competițiile interne din Italia.

În drumul către sferturile de finală, Napoli a avut un parcurs aproape perfect și a câștigate șapte meciuri din acest sezon, pierzând unul singur, contra celor de la Liverpool, scor 0-2. În faza grupelor are și o victorie cu Liverpool, scor 4-1, iar apoi a câștigat fără emoții cele patru meciuri cu Glasgow Rangers și Ajax Amsterdam. Ulterior, în optimile de finală, Napoli nu a avut emoții cu Eintracht Frankfurt, pe care a învins-o cu 3-0 și 2-0.

Argumentele lui Napoli în cursa pentru câștigarea trofeului

Napoli se pregătește să sărbătorească victoria în Serie A, însă și în Champions League a impresionat. În special jocul de atac lasă o impresie foarte bună. Georgianul Khvicha Kvaratskhelia este unul dintre cei mai curtați jucători de la Napoli și a reușit 2 goluri și 4 pase decisive în Champions League. De asemenea, nigerianul Victor Osimhen este și el un jucător foarte curtat, în timp ce Raspadori are 4 goluri marcate în 5 partide din Champions League.

Echipa are în medie 4.75 ocazii mari de gol pe meci în Champions League, mai mult decât oricine altcineva. În plus, trimite 17 șuturi spre poartă în medie în fiecare meci, din nou cifre la care nu are rival. Apărarea nu strălucește, este adevărat, însă Napoli este genul de echipă care dacă primește un gol înscrie trei. De asemenea, Piotr Zielinski a impresionat și el în Champions League în acest sezon și a creat 22 de faze periculoase, fiind pe primul loc la acest capitol în competiție. Așadar, Napoli are o mulțime de motive să spere la câștigarea Champions League în acest sezon.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.