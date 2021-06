Lecţia oferită de fanii finlandezi şi danezi, în timp ce Christian Eriksen era resuscitat pe teren, la Euro 2020

În timp ce medicii încercau să îl readucă la viaţă pe jucătorul danez Christian Eriksen, fanii celor două echipe care s-au întâlnit pe teren, respectiv cei danezi şi cei finlandezi au strigat împreună numele, minute în şir.

Momentul unic, în care fanii celor două ţări s-au unit pentru a-l încuraja pe fotbalistul prăbuşit pe teren, a durat câteva minute, până ce Eriksen a fost readus la viaţă şi transportat la spital.

Fotbalistul din selecţionata Danemarcei a căzut brusc pe teren fără ca cineva să-l lovească. Jucătorii care şi-au dat seama că este grav au sărit să îl ajute să nu îşi înghită limba.

Fotbalistul danez Christian Eriksen s-a prăbuşit la jumătatea meciului de deschidere al echipei sale la Euro 2020.

Suporterii şi echipele medicale s-au repezit la el după ce acesta s-a prăbuşit.

Jucătorii din ambele părţi au format un zid în jurul jucătorului, încercând să blocheze vederea sa, în timp ce jucătorul de la Inter Milano era resuscitat.

Medicul Morten Boesen, care l-a ajutat pe Erksen pe teren, a povestit despre momentele în care fotbalistul a fost la un pas să-şi piardă viaţa pe teren: "Am fost chemaţi imediat ce Christian a căzut. Nu l-am văzut, dar era destul de clar că îşi pierduse cunoştinţa. Când am ajuns la el, era pe o parte, respira şi îi simţeam pulsul. Dar dintr-o dată nu s-au mai auzit bătăile inimii şi am început masajul cardiac. Ajutorul a venit foarte, foarte repede de la personalul medical şi, cu ajutorul lor, am reuşit să facem ceea ce trebuia să facem. Am început să intervenim pentru a-l menţine în viaţă. Din fericire, Christian s-a agăţat de viaţă".

