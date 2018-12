Marii dispăruți ai anului 2018 din sport. Numele legendare care ne-au părăsit

Americanul Jo Jo White, fost campion olimpic cu selecţionata de baschet a SUA, şi francezul Henri Michel, fostul căpitan şi selecţioner al naţionalei "cocoşului galic", sunt două dintre marile nume ale sportului mondial care au decedat în cursul anului 2018.



Iată lista principalilor dispăruţi din lumea sportului pe parcursul acestui an, realizată de AFP:

IANUARIE

16. Dublu campion al NBA cu Boston Celtics, în 1974 şi 1976, campion olimpic în anul 1968, în Mexic, Jo Jo White figura în Hall of Fame, panteonul gloriilor baschetului. El a încetat din viaţă la 71 de ani.



FEBRUARIE

11. Unul dintre puţinii rugbyşti australieni înnobilaţi, Sir Nicholas Shehadie, a decedat la 92 de ani. Fost căpitan al Wallabies şi unul dintre cei mai buni pilieri din istorie, Shehadie a deţinut funcţia de preşedinte al Federaţiei australiene de rugby, precum şi pe cea de primar al oraşului Sydney.



MARTIE

4. Primul om care a alergat o milă (1,6 km) în mai puţin de 4 minute, în 1954, Roger Bannister, era o legendă britanică a atletismului, reconvertit într-un neurolog respectat. El a încetat din viaţă la 88 de ani.

4. Căpitanul clubului de fotbal Fiorentina, italianul Davide Astori, a murit subit din cauza unei probleme cardiace, la 31 de ani, înaintea unui meci.

12. Tenismanul american Ken Flach forma, alături de compatriotul său Robert Seguso, una dintre cele mai bune perechi de dublu din istorie: câştigători ai turneului de la Wimbledon în 1987 şi 1988, ai titlului la US Open în 1985 şi ai aurului olimpic la Seul, în 1988. El a decedat la 54 ani.



APRILIE

24. Jucător legendar al echipei FC Nantes, Henri Michel a încetat din viaţă la 70 ani şi va rămâne în istoria fotbalului francez drept selecţionerul care a adus singurul titlu olimpic din palmaresul fotbalului francez, la JO 1984 de la Los Angeles. La Cupa Mondială din 1986, Michel şi generaţia Platini s-au clasat pe locul al treilea, egalând cea mai bună performanţă stabilită de Les Bleus în 1958.



MAI

16. Anglia a câştigat o singură Cupă Mondială de fotbal în istoria sa, în 1966, când îl avea în rândurile sale pe Ray Wilson, fostul jucător al lui Eveton, dispărut la 83 de ani.

26. Fotbalistul internaţional francez Roger Piantoni a decedat la 86 de ani. La şase decenii după locul al treilea ocupat la Cupa Mondială din 1958, prima epopee mondială a naţionalei "cocoşului galic", care mai făceau parte, între alţii, legendarii Just Fontaine şi Raymond Kopa, ultimul decedat în 2017.



IUNIE

8. Maria Esther Bueno, campioana de tenis braziliană, cu 19 titluri de Grand Slam în palmares, între care 7 de simplu, a murit la vârsta de 78 ani. Marea rivală a legendei australiene Margaret Court a câştigat, între altele, trei titluri de simplu Wimbledon (1959, 1960, 1964) şi patru la US National Championship (1959, 1963, 1964, 1966), precursorul US Open.



IULIE

25. Emblematicul preşedinte al Fiat Chrysler, italiano-canadianul Sergio Marchionne, a fost de asemenea artizanul revenirii echipei Ferrari în prim planul Formulei 1, în 2017, după zece ani de absenţă la vârful Marelui Circ. El a murit la 66 de ani.



AUGUST

15. Fost jucător şi preşedinte de club, Pierre Camou a condus destinele Federaţiei franceze de rugby din 2008 până în 2016. El a decedat la 73 de ani. Sub comanda sa, XV-le Franţei a reuşit Marele Şlem în Turneul celor Şase Naţiuni şi a ratat la un singur punct titlul mondial, fiind învinsă de All Blacks în finala Cupei Mondiale din 2011 (scor 7-8).

24. Alexei Paramonov, campion olimpic la fotbal cu selecţionata URSS, în 1956, şi cvadruplu campion al Uniunii Sovietice cu Spartak Moscova, a încetat din viaţă la 93 de ani.



OCTOMBRIE

10. Tex Winter, secundul antrenorului Phil Jackson în perioada de glorie a lui Chicago Bulls, când la această echipă evolua superstarul Michael Jordan, a decedat la 96 de ani. Împreună, cei doi tehnicieni au condus-o pe Bulls a câştigarea a şase titluri de campioană a NBA, în 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 şi 1998. Ei au cucerit, ulterior, alte două titluri cu Los Angeles Lakers, în 2000 şi 2002.

14. Elveţianul Patrick Baumann a fost secretarul general Federaţiei internaţionale de baschet (FIBA) şi membru eminent al Comitetului Internaţional Olimpic. El a murit în urma unui atac de cord, la 51 de ani, în timpul Jocurilor Olimpice ale Tineretului de la Buenos Aires.

26. John Ziegler, preşedintele Ligii nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL) între 1977 şi 1992, a decedat la vârsta de 84 ani. El a contribuit la internaţionalizarea celui mai puternic campionat de hochei de pe planetă.

27. Miliardarul thailandez care patrona clubul de fotbal Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, a murit la 68 de ani într-un accident de elicopter, în apropierea stadionului echipei sale. El este autorul uneia dintre celei mai mari surprize din fotbalul modern, după ce a reuşit să transforme pe Leicester City dintr-o echipă de ligă secundă în campioana Angliei, în 2016.

31. Jucător legendar al echipei San Francisco Giants din Liga profesionistă nord-americană de baseball (MLB), Willie McCovey a decedat la 80 de ani. Supranumit "Big Mac" datorită forţei sale, el a fost ales cel mai bun jucător din Liga Naţională, una dintre cele două ligi ale MLB, în 1969.



DECEMBRIE

3. Josep Luiz Nunez, fostul preşedinte al clubului FC Barcelona (1978-2000), care a adus pe Camp Nou vedete precum Maradona, Rivaldo sau Ronaldo şi a fost unul dintre artizanii primului succes "blaugrana" în cea mai importantă competiţie europeană (în 1992), a încetat din viaţă la 87 de ani. El este cel care l-a numit în postul de antrenor al Barcelonei, în 1988, pe olandezul Johan Cruyff, cel care schimbat din temelii filosofia de joc a clubului catalan.

3. Fostul pugilist german Markus Beyer, care a deţinut de trei ori titlul mondial la categoria mijlocie, a încetat din viaţă la doar 47 de ani.

25. Antrenorul american Sigi Schmid s-a stins la vârsta de 65 de ani. Născut în Germania de Est, Schmid a emigrat în California la vârsta de patru ani. Pe lângă LA Galaxy, el le-a mai antrenat pe Columbus Crews şi Seattle Sounders. A cucerit de două ori titlul de campion al MLS, în 2002 cu Los Angeles Galaxy şi în 2008 cu Columbus Crew, precum şi de cinci ori Cupa SUA. Deţine recordul de victorii în MLS, 266 în cei 18 ani de carieră ca antrenor.