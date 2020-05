Mărturia unui fotbalist celebru: "Am avut coronavirus timp de 60 de zile fără să ştiu"

"Am avut primele simptome în jur de 8 martie, când exersam acasă, am simţit ceva la plămâni. Doctorii mi-au spus că pot să stau liniştit, că în cel mult 20 de zile voi scăpa, trebuie doar să stau în carantină. Dar se pare că acest virus s-a îndrăgostit de mine! Nu a mai vrut să mă lase în pace!", a scris uruguayánul de 33 de ani, pe Instagram.

"Fără să ştiu, eu am purtat acest virus în corp timp de 60 de zile! Asta chiar dacă am avut simptome doar în prima săptămână. Acum am efectuat două teste şi au ieşit negative, mă simt un alt om!," a mărturisit fostul jucător de la Barcelona, Juventus, Sevilla şi Lazio.