Mick Schumacher, accident grav în calificările Marelui Premiu al Arabiei Saudite. Mașina a fost zdrobită

Din primele informații, Mick este conștient și poate comunica cu medicii.

Ambulanța a venit imediat, iar Schumacher a fost scos din mașina complet avariată. Pilotul a fost transportat la un centru medical și este conștient, potrivit gsp.ro

Echipa Haas a confirmat că Schumacher pare „bine din punct de vedere fizic” și a vorbit cu mama lui.

„Am vorbit cu mama lui și am ținut-o la curent. Nu are nicio rană care să se vadă, dar vor să-i facă niște analize pentru a se asigura că nu a fost lovit. Impactul a întrerupt (tehnologia) digitală, așa că nu am auzit nimic (la radio), dar am primit vești că este conștient.

Mașina este complet stricată. Trebuie să vedem analizele, să vedem cum se simte și apoi să vedem ce facem mâine. Trebuie să vedem în ce poziție ne aflăm cu piesele de schimb, trebuie să construim o mașină complet nouă. Asta arată cât de sigure sunt mașinile, cu rigiditatea crescută a șasiului pentru acest an”, a transmis Guenther Steiner, directorul echipei Haas.