Mihai Teja este noul antrenor al lui FCSB

Steaua are un nou antrenor după ce Nicolae Dică a fost dat afară. Iar numele său este Mihai Teja, a anunțat finanțatorul FCSB, Gigi Becali.

"Va fi Mihai Teja. Pe un an şi jumătate va semna. Ce obiectiv, nu are niciun obiectiv. Eu am zis că semnăm pe un an şi jumătate contractul şi şase luni nu mă bag, dar în acelaşi timp i-am spus: < >", a dezvăluit Gigi Becali pentru Gsp.ro.

Teja este în prezent tehnicianul lui Gaz Metan Mediaș, formație care este pe locul 8 în Liga I.

"Copilul ăsta a crescut sub ochii mei, e familia mea, e altfel de negociere, suntem cunoştinţe vechi. Dar nu a contat asta în negocieri pentru că puteam să îl pun dinainte dacă era vorba de familie. Acum a venit vremea lui pentru că eu am încredere în el, nu îl puneam la Steaua cu sufletul. Că nu am negociat cu el pentru că suntem cunoştinţe, asta e altceva", a mai spus Gigi Becali.

Cine este Mihai Teja

Teja are 40 de ani, este aromân, a fost junior la Steaua, dar din cauza unei afecțiuni cardiace, cariera sa de fotbalist s-a terminat înainte de a începe. A urmat apoi cursurile prestigioasei școli de antrenori de la Coverciano, Italia, ulterior, asistent la echipa a doua a lui Dinamo, mai apoi secundul lui Mircea Rednic la prima formație a clubului bucureștean, dar și la FC Vaslui, după care a venit la Steaua, antrenor secund pentru Marius Lăcătuș, Dorinel Munteanu și Cristiano Bergodi. A plecat apoi cu Rednic la Khazar Lankaran, Petrolul Ploiești, Standard Liege. Revenit în România, a fost secundul lui Daniel Isăila, la Astra Giurgiu.

A urmat o scurtă trecere la Naționala Under 21, după care un mandat de principal la Dinamo, de unde a fost dat afară după doar două luni. Din toamnă este principalul lui Gaz Metan Mediaș.