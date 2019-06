Ianis Hagi a primit o mașină de 150.000 de euro

Numărul 10 merită o mașină de nota zece. Mulțumim, @ianishagi și echipei naționale a României U21 pentru toate momentele frumoase oferite la acest campionat european! Felicitări pentru performanță! #bmwdriver #bmw #IanisHagi #automobilebavaria #hagi #bmwi8 #pluginhybrid #supercar CC: @fcviitorul

A post shared by Automobile Bavaria (@automobilebavaria) on Jun 29, 2019 at 6:13am PDT