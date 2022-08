Premii cu 50% mai mari pentru sportivii cu rezultate remarcabile la competiții internaționale. Anunțul făcut de Nicolae Ciucă

Declaraţia lui Nicolae Ciucă a fost făcut cu ocazia ceremoniei de decorare desfăşurată la Palatul Victoria, eveniment de la care ministrul Sportului, Eduard Novak a lipsit.

"Am avut o analiză la nivel de Guv şi am luat decizia ca în şedinţa de guvern să majorăm premiile care vă sunt acordate cu 50% şi este un gest cât se poate de firesc în baza resurselor pe care le avem. Am făcut un gest pentru a recompensa meritul lui Popovici după 48 de ani, am fi vrut să facem acelaşi gest pentru toată lumea, dar atât ne permite bugetul", le-a transmis Nicolae Ciucă sportivilor.

Sportivii cu rezultate remarcabile, premiați de Nicolae Ciucă, la Palatul Victoria: "Fiecare român să vă copieze"

Premierul Nicolae Ciucă i-a premiat astăzi pe sportivii cu rezultate remarcabile și a spus că fiecare român ar trebui să îi copieze, nu neapărat în ceea ce privește performanța, ci să facă sport pentru că sportul ne ajută pe toți să fim mai sănătoși și să putem să menținem un spirit de echipă.

"După foarte mulți ani, prin rezultatele voastre ați reușit din nou să aduceți bucurie și emoție pentru toți românii. Bucurie și emoție pentru că am văzut din nou drapelul ridicându-se la cel mai înalt nivel pe catarg, am ascultat cu toții de acasă imnul României de mai multe ori și prin felul acesta recunoașterea pe care o meritați pe deplin cred că reprezintă felicitarea pe care noi astăzi v-o adresăm în semn de apreciere și considerație pentru ceea ce ați făcut pentru țară", a spus Nicolae Ciucă, în cadrul ceremoniei.

"De foarte multe ori se spune că sportivii sunt cei mai buni ambasadori ai României. Așa este. Datorită rezultatelor și nivelului vostru de ambiție, eforturilor, reușiți să duceți numele României, simbolurile României pe toate meridianele lumii. Pentru asta în numele Guvernului, în nume personal, vă mulțumesc și exprim încă o dată recunoștința și aprecierea”, a adăugat premierul Nicolae Ciucă.

Ciucă a admis că sportivii s-au pregătit în condiții "nu tocmai normale" în ultimii ani, când criza pandemică a afectat și domeniul sportiv. În ciuda tuturor situațiilor grele, când, probabil, nimeni nu se mai aștepta, sportivii au oferit României "acest moment de satisfacție și de mândrie națională, ați reușit ca la competițiile la care ați participat să obțineți rezultate deosebite".

Ciucă a amintit de performanța lui David Popovici, când a reușit să performeze la înot, unde România nu a mai reușit să facă asta de 48 de ani, dar și de medalia la atletism, obținută după 20 de ani. Premierul a vorbit și de rezultatul remarcabil obținut de Cătălin Chirilă, la canoe simplu pe distanţa de 1000 de metri de la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, rezultat care a cinstit memoria lui Ivan Patzaichin.

"Sunt celelalte discipline sportive: canotaj, de asemenea, cu rezultate remarcabile, tenis de masă, haltere, tenis de câmp. Sunt discipline despre care în ultima aproape că abia se mai vorbea, dar prin ceea ce ați reușit să obțineți la aceste competiții sunt convins că veți trezi din nou interesul și dorința fiecăruia dintre noi să acordăm atenția cuvenită și sper ca fiecare român să poată să vă copieze modelul nu neapărat în performanță, ci să facă sport pentru că sportul ne ajută pe toți să fim mai sănătoși, să putem să menținem un spirit de echipă și să respectăm atât reguli personale, cât și reguli de competiție", a mai spus Ciucă.