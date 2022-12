Povestea lui Robert Cimpoieru, românul care face performanţă la Barcelona

Cu multă ambiţie şi seriozitate, orice vis poate deveni realitate. Asta ne arată Robert Cimpoieru, un tânăr sportiv de 14 ani, care a fost selectat, în urmă cu trei luni, la echipa de polo pe apă a Barcelonei.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Acum, el a revenit în România, pentru scurt timp, pentru a juca un turneu amical împotriva foştilor săi colegi.

Robert are 14 ani și este în clasa a IX-a, înoată încă de la cinci ani și acum este jucător în cadrul echipei de Polo din Barcelona, una din cele mai bune din lume.

A fost selectat de antrenorii de acolo, în urmă cu trei luni și de atunci viața lui s-a schimbat radical.

"Totul a început în martie când am plecat la un turneu european, în Croația, în Dubrovnik, și am jucat foarte bine și eu și colegul meu, ne-am descurcat, am ajuns până în optimi când a trebuit să jucăm contra Barcelonei. Nouă ne-a plăcut foarte mult stilul lor de joc și cum au jucat și am vorbit cu părinții noștrii, i-am rugat să mergem să vorbim cu antrenorul, poate e o șansă să ne primească și pe noi să dăm probe", a declarat Robert pentru Antena 3 CNN.

A luat probele cu brio, iar împreună cu părinții săi a luat hotărârea să se mute în Barcelona pentru a-și urma visul.

S-a adaptat foarte repede cu noii colegi, iar antrenorul său l-a sprijinit în fiecare moment.

"Primul pas cu Robert a fost să-i arătăm cum să se antreneze din greu, cum ne antrenăm pentru mentalitate, tehnici și tactici și el se îmbunătățește foarte mult. Pot spune că este un jucător foarte bun. Sper să rămână cât mai mulți ani. Vrem să-l vedem jucând pentru echipe de seniori în 3-4 ani”, a declarat Miquel Gasulla Flavia, antrenorul secției de polo a clubului din Barcelona.

Turneul amical se joacă la bazinul olimpic de înot "Tolea Grințescu" din clubul sportiv Dinamo.

"Este un turneu pe care noi l-am încurajat, cred că este nevoie de experiență, să facem un schimb de experiență să vedem totuși, care este diferența dintre antrenamentele de aici, antrenamentele de acolo și ne dorim să creem cât mai multă vizibilitate pentru acest sport frumos", a susținut Ioana Micuț, organizatorul turneului.

De asemenea, antrenorul consideră că cel mai bun mijloc prin care un jucător de polo pe apă îl are pentru a-și măsura pregătirea este jocul.

"Cu cât mai multe schimburi de acest gen, cu atât au de câștigat copiii. Cel mai bun mijloc de a-și măsura pregătirea este jocul", a declarat antrenorul echipei de polo pe apă Dinamo.

Polo pe apă este un sport nautic ce se practică în echipă, iar în România primele echipe de polo au apărut la Cluj, Timișoara și Târgu Mureș.