Simona Halep, atac de panică în turul 2 la Roland Garros. Campioana noastră a fost eliminată

Campioana noastră a câștigat primul set al partidei împotriva chinezoaicei Qinwen Zheng. Le-a pierdut, în schimb, pe următoarele două categoric.

În setul decisiv, Halep a cerut intervenția medicilor. Tenismena dădea semne că nu se simte prea bine.

După meci, la conferința de presă, ea a explicat că a suferit un atac de panică, situație cu care nu s-a mai întâlnit până acum. Simona a explicat că ar putea să fie vina presiunii mult prea mari.

”A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a intamplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întamplat acum. Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reușeșec și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult să nu pot să-mi dau drumul, să fiu eu.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întample. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor 2 ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică.

Cred că mâine o să fiu mai puternica decât azi, nu sunt speriată. Joc foarte bine la antrenamente și probabil că am pus o presiune prea mare, o săîncerc să o gestionez mai bine", a declarat Halep.