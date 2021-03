Simona Halep revine în circuitul WTA: "Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune"

Simona Halep, numărul 3 mondial, a confirmat, luni, că va participa la turneul de la Miami, programat în 23 martie și 4 aprilie.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum din nou o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren”, a spus Simona pentru Digi Sport.

„La US Open nu m-am dus, am renunțat din teamă. Recunosc! Acum am și făcut virusul, am și vaccinul, așa că totuși sunt un pic mai safe decât în august când s-a jucat US Open”, a mai adăugat Simona Halep.

Simona Halep numărul 3 în clasamentul WTA

Simona Halep se menţine pe locul 3, cu 7.255 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni. Lider este în continuare australianca Ashleigh Barty, cu 9.186 de puncte.

Top 10 WTA este neschimbat şi are următoarea componenţă:

1. Ashleigh Barty (Australia) - 9.186 de puncte;

2. Naomi Osaka (Japonia) – 7.835;

3. Simona Halep (România) – 7.255;

4. Sofia Kenin (SUA) - 5.760;

5. Elina Svitolina (Ucraina) – 5.370;

