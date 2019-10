Simona Halep, după ce a fost înfrântă în meciul cu Svitolina: "N-am putut să schimb prea mult direcția pe teren. Am fost puțin frustrată"

foto: Agerpres

Simona Halep a pierdut, miercuri, meciul cu Elina Svitolina de la Turneul Campioanelor, dar nu a renunţat la ideea de a se califica în semifinale. Tenismena va evolua în meciul decisiv pentru a trece de grupă cu sportiva cehă Karolina Pliskova.

"Am simțit că nu pot termina punctele. Acest teren nu e grozav pentru mine, pentru jocul meu. E prea moale. Chiar dacă lovești puternic, și cred că am lovit bine azi, n-am putut să schimb prea mult direcția pe teren. Am fost puțin frustrată din cauza asta.

Am obosit și pentru că nu m-am antrenat prea mult. Dar Elina a jucat bine. N-a ratat nimic, iubește să joace aici, e stilul ei. A fost un meci bun pentru amândouă, cred eu, dar ea s-a descurcat mai bine, de-asta a câștigat. Nu sunt dezamăgită. Mi-am făcut jocul, dar asta nu m-a ajutat să și câștig", a spus Simona Halep după partida cu Elina Svitolina, potrivit digisport.ro.