Simona Halep, după meciul cu Bianca Andreescu: ''Sunt fericită că am putut să mă lupt cu o jucătoare cu 10 ani mai tânără şi care tocmai a câştigat US Open!''

Foto: Simona Halep/Facebook

Simona Halep a învins-o pe canadianca Bianca Andreescu în trei seturi, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, luni, într-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China).

''A fost un meci foarte greu. Am ştiut că este o jucătoare foarte bună şi că se bate până la final. Sunt sleită de puteri, însă am timp mâine să mă recuperez şi sunt fericită că în sfârşit am mai putut câştiga un meci la Turneul Campioanelor. Sunt fericită că am putut să mă lupt cu o jucătoare cu 10 ani mai tânără şi care tocmai a câştigat US Open'', a spus Simona Halep după primul succes în Grupa Violet.

Darren Cahill a revenit oficial în staff-ul Simonei cu ocazia acestui meci. "Bine ai revenit lângă mine, D." a fost mesajul româncei pentru antrenorul său după joc.