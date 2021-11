Simona Halep, mesaj pentru soţul ei de pe terenul de tenis: "Îți mulțumesc că ești în viața mea!"

Tenismena româncă a cedat după numai o oră şi 11 minute, cu 2 la 6, 3 la 6.

Măcinată de accidentări în acest sezon, Simona Halep rămâne cu 23 de trofee în palmares.

"Anett, m-ai zdrobit. Calea spre Turneul Campioanelor îţi este deschisă. Îţi urez noroc. Meriţi să fii acolo. Ai avut un an uimitor şi îţi doresc tot ce-i mai bun. Dar mai întâi sărbătoreşte, pentru că este o zi specială", a spus Simona Halep, care a ţinut apoi să îi adreseze şi soţului său câteva cuvinte.

"Vreau să îi mulțumesc soțului meu, mai întâi. Îți mulțumesc că ești în viața mea! De asemenea mulțumesc și familiei mele, care mă urmărește de acasă. Vă iubesc și sper să vă am în boxa mea la următorul turneu", a declarat Simona Halep după meciul cu Anett Kontaveit.

Simona Halep a dezvăluit, în timpul conferinţei de presă de după meci, că s-a confruntat cu dureri puternice de spate de-a lungul turneului.

"A jucat foarte bine! A fost mai bună astăzi, cu siguranţă, a jucat puternic. Poate şi eu aş fi putut să joc mai bine, dar dacă nu am jucat, asta a fost limita astăzi şi o să încerc să mă bucur doar de faptul că am fost în finală. M-am chinuit cu o durere de spate din al doilea meci, am trecut peste, consider că încrederea şi puterea mentală m-au ajutat. Sunt mult mai încrezătoare faţă de atunci când am venit la turneu. Am avut patru meciuri extraordinare, al cincilea a fost un pic mai slab, dar a fost din cauza adversarei. Sunt supărată, dar nu atât de supărată încât să uit ce am făcut săptămâna aceasta, pentru că a fost o săptămână extraordinară şi o să iau numai lucrurile pozitive", a declarat Simona Halep după finala pierdută la Transylvania Open.

Simona Halep s-a cununat civil cu Toni Iuruc, pe 16 septembrie, la Mamaia. Cununia religioasă și nunta vor avea loc la anul.

Citiţi şi: Simona Halep, dans pe muzică machedonească. Imagini noi de la nunta anului



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal