Simona Halep nu va merge la US Open. Suma incredibilă pe care ar fi putut s-o câștige

„După ce am cântărit serios toţi factorii acestei excepţionale situaţii pe care o traversăm, am decis să nu călătoresc la New York pentru a juca la US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc atunci când voi lua o decizie”, a fost mesajul postat de Simona Halep, pe contul său de Twitter.

Siona Halep tocmai a revenit pe teren cu o frumoasă victorie în turneul de la Praga. În finala de duminică, ea a învins-o în 2 seturi pe Elise Mertens.

Gest superb făcut de Simona Halep după ce a câștigat turneul de la Praga

După finala câştigată duminică, Simona Halep s-a răcorit în râul Vltava unde a sărit alături de organizator în apă: „A fost o săptămână grozavă şi mă bucur foarte mult că m-am întors la Praga după vreo 15 ani şi am câştigat trofeul”.

Cel mai bun rezultat obținut de Simona Halep la US Open a avut loc în 2015, atunci când a ajuns până în semifinale.

Campioana US Open 2020 va încasa 3 milioane de dolari

La ediția din 2020, americanii au anunțat premii totale în valoare de 53,4 milioane de dolari.

Pentru prezența în primul tur de pe tabloul principal, o jucătoare va încasa 61.000 de dolari. Câștigătoarea competiției, în schimb, va primi un cec în valoare de 3 milioane de dolari.



Turul 1 - 61.000 de dolari

Turul 2 - 100.000 de dolari

Turul 3 - 163.000 de dolari

Turul 4 - 250.000 de dolari

Sfert de finală - 425.000 de dolari

Semifinală - 800.000 de dolari

Finalist - 1,5 milioane de dolari

Câștigător - 3 milioane de dolari