Sportivă de 19 ani, la un pas să își piardă mâna după ce a fost atacată cu o motocoasă în Bușteni

Una dintre colegele fetei, tot sportivă, a încercat să o apere, însă, a suferit un atac de panică şi a leşinat. Atacul a avut loc în Buşteni, iar agresorul, un localnic de 48 de ani, a fost găsit repede de poliţie.

”După ce am realizat ce se întampla, am avut un atac de panică foarte puternic, nu mai puteam să respir și în foarte scurt timp am leșinat”, a declarat colega sportivei.

Tinerii se aflau în ultima zi de cantonament în stațiunea Bușteni și au decis să facă o plimbare prin oraș. În fața unui supermarket aceștia au fost acroșați de trei bărbați aflați în stare de ebrietate.

Fata le-a spus celor trei să păstreze distanța însă doar doi dintre aceștia s-au conformat. Celălalt a luat o motocoasă și a început să îi amenințe pe sportivi.

Tragedia a fost evitată după ce mai multe persoane au ieșit din magazin și au intervenit în calmarea conflictului, însă, Bianca, fata de 19 ani, a fost rănită la una dintre mâini.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe si tulburarea ordinii şi liniştii publice.

”La data de 19 iulie a.c., în jurul orei 20.30, poliţiştii Staţiunii Buşteni au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că în faţa unui magazin din staţiune, a izbucnit un conflict, între mai multe persoane. În urma sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat o tânără, în vârstă de 19 ani, care a declarat faptul că, a avut un conflict spontan cu un bărbat, din cauza unui loc pe o bancă din faţa unui magazin”, precizează IPJ Prahova

