Câștigătorul de Grand Slam Jamie Murray, nemulțumit de condițiile de la French Open: "Hotelurile voastre sunt ca o toaletă"

Tenismenul a acuzat Federația Franceză de Tenis că are o atitudine indiferentă față de jucători într-o postare pe Twitter.

„În plus, față de schimbarea de două ori a datelor turneului în beneficiul propriu, Federația Franceză întreține aceeași mentalitate de ”nu dăm doi bani” prin reducerea fondul de premiere cu 23%”, a scris Murray.

Reducerea premiilor în bani este doar una dintre nemulțumirile celui mai cunoscut jucător de dublu din Marea Britanie. Jucătorul de tenis a mai reproșat Federației Franceze de Tenis că hotelul Novotel din Paris în care îi cazeză pe jucătorii de dublu și pe cei aflați la coada clasamentului este ”în mod absolut o toaletă”, potrivit Daily Mail.

”Hotelul vostru oficial pentru jucătorii de dublu este în mod absolut o toaletă”, a scris Murray pe Twitter.

On top of twice moving their event dates to suit themselves, The @FFTennis continues their “we don’t give a ****” mentality by cutting the doubles prize fund by 23%. ✂️ (1/2)