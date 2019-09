Cât de bine vorbește Bianca Andreescu românește? VIDEO

În această săptămână, jucătoarea canadiană cu origini românești a acordat un interviu în limba română postului Romanian TV of New York, în care a vorbit despre parcursul său impresionant de la US Open, dar și despre plecarea familiei sale din România, scrie GSP.

„Părinții mei sunt din România, dar au venit în Canada acum 20 de ani. Toată familia mea e însă în România și încerc în fiecare an să mă duc acolo să-i văd. Cred că ce am luat din România este pasiunea mea pentru acest sport! ", a spus Andreescu.