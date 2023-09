Interviu cu Mara Gae, câştigătoarea probei de dublu junioare de la US Open

Mara Gae, câştigătoarea probei de dublu junioare de la US Open, mărturii exclusive la Antena 3 CNN.

Jucătoarea de tenis, care a împlinit 18 ani, are planuri mari dupa câştigarea primului turneu de Mare Şlem. Alături de Mara a fost prezentă şi Raluca Olaru, unul dintre antrenorii săi.

"Eu am mai jucat înainte cele trei Grand Slam-uri, dar aici (n.r. la US Open), fiind ultimul turneu de juniori pentru mine a însemnat foarte mult că am făcut un rezultat aşa de excepţional. Parcursul în sine a fost unul, n-aş putea spune, uşor, nici greu, a fost unul solid. Am început cu meciuri foarte bune, de aceea în semifinală şi în finală mentalul s-a văzut construit pe parcursul turneului.

Sunt bursieră la liceul Caragiale, sunt în clasa a XII-a, urmează să dau BAC-ul", a declarat Mara Gae pentru Antena 3 CNN.

Totodată, Raluca Olaru, antrenoarea Marei, a explicat că, următorul pas pentru tânăra campioană de la US Open este dezvoltarea pregătirii fizice.

"Drumul va fi lung, cu urcuşuri, cu coborâşuri. În acest moment, cred că o parte foarte importantă este latura de pregătire fizică pe care are nevoie să o dezvolte puţin mai mult", a precizat şi Raluca Olaru.