Monica Niculescu (locul 92 WTA) a învins-o pe Maria Șarapova (locul 41 WTA) și s-a calificat în turul 2 de la Doha ( Qatar), scor 4-6, 6-4, 6-3.

Partida a fost de-a dreptul extenuantă pentru cele două jucătoare, ținând cont că meciul a ținut două ore și 40 de minute.

Potrivit gsp.ro, Monica Niculescu a ajuns pe tabloul principal după ce a trecut de calificări, în timp ce rusoaica Sharapova a primit un wild-card. Astăzi a fost primul meci disputat între cele două jucătoare în circuitul WTA.

