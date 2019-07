Novak Djokovic, cuvinte mari la adresa Simonei Halep. Ce l-a impresionat pe jucătorul sârb

Simona Halep şi Novak Djokovici sunt câştigătorii din acest an ai turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului.

Într-un interviu pentru WTA, Novak Djokovici și-a arătat aprecierea și respectul pentru românca Simona Halep: „Are tot ce-i trebuie! Are un joc bun, are spirit de luptă. Acum are şi experienţă. A fost foarte impresionant modul în care s-a descurcat în prima ei finală de Wimbledon, în faţă cele mai mari jucătoare din toate timpurile. Serena este o rivală puternică, a câştigat multe trofee la Wimbledon. A fost în acea poziţie de multe ori. Simona a arătat că este o mare campioană”, a declarat jucătorul sârb Novak Djokovic.